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Вашингтон заборонив Британії ділитися з Україною військовими розвідданими США - ЗМІ

Київ • УНН

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США наказали британським спецслужбам припинити ділитися розвідданими з Україною в рамках відкликання підтримки. Заборона стосується всіх розвідувальних агентств та військових підрозділів Великої Британії.

Вашингтон заборонив Британії ділитися з Україною військовими розвідданими США - ЗМІ

Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною військовими розвідувальними даними США, повідомило Daily Mail 4 березня пізно ввечері, пише УНН.

Деталі

"Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Вашингтона з Україною в межах відкликання підтримки для Володимира Зеленського", - пише видання.

"На додачу до ракет і боєприпасів усі британські розвідувальні агентства та військові підрозділи також отримали наказ, який прямо забороняє ділитися розвідданими США, раніше відомими як "Rel UKR" - скорочення від "Releasable to Ukraine", - уточнюється у публікації.

З початку війни три роки тому Велика Британія та інші західні безпекові партнери, як зазначається, ділилися такими даними з Україною.

Повідомляється, що "Mail стало відомо, що Сполучені Штати зняли гриф секретності топ-рівня в очікуванні подальшого повідомлення".

"Заборона стосується таких організацій, як GCHQ Великої Британії, розвідувальні агентства та розвідувальних підрозділів Міністерства оборони", - пише видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив про рішення призупинити надання міжнародної допомоги, проте офіційно не оголошував про зупинку військової підтримки України.

Перед цим американські медіа з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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