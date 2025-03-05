Президент США не оголосив, що зупиняє військову допомогу для України

Трамп не оголосив про зупинення військової допомоги для України. Про це повідомляє УНН.

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Президент США Дональд Трамп заявив про рішення призупинити надання міжнародної допомоги, проте офіційно не оголошував про зупинку військової підтримки України.

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Під час виступу він оголосив про замороження федеральних наймів та вихід з низки міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров’я та Ради ООН. Також було заявлено про скасування обмежень, запроваджених адміністрацією Джо Байдена.

Трамп оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги

Крім того, згідно з інформацією Bloomber, Вашингтон має рішення призупинити постачання військової техніки для України. Це стосується як техніки, яка вже не знаходиться на території України, так і озброєння, що наразі перебуває в дорозі, а також того, що знаходиться в транзитних зонах, зокрема в Польщі.

Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні - американські ЗМІ