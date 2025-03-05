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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33533 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Президент США не оголосив, що зупиняє військову допомогу для України

Київ • УНН

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Дональд Трамп заявив про призупинення міжнародної допомоги, але офіційно не оголошував про зупинку військової підтримки України. За даними Bloomberg, Вашингтон розглядає призупинення постачання військової техніки.

Президент США не оголосив, що зупиняє військову допомогу для України

Трамп не оголосив про зупинення військової допомоги для України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заявив про рішення призупинити надання міжнародної допомоги, проте офіційно не оголошував про зупинку військової підтримки України. 

Нагадаємо

Під час виступу він оголосив про замороження федеральних наймів та вихід з низки міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров’я та Ради ООН. Також було заявлено про скасування обмежень, запроваджених адміністрацією Джо Байдена.

Трамп оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги 05.03.25, 04:32 • 118212 переглядiв

Крім того, згідно з інформацією Bloomber,  Вашингтон має рішення призупинити постачання військової техніки для України. Це стосується як техніки, яка вже не знаходиться на території України, так і озброєння, що наразі перебуває в дорозі, а також того, що знаходиться в транзитних зонах, зокрема в Польщі.

Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні - американські ЗМІ04.03.25, 03:40 • 100276 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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