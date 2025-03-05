Президент США не объявил, что останавливает военную помощь для Украины
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о приостановлении международной помощи, но официально не объявлял о прекращении военной поддержки Украины. По данным Bloomberg, Вашингтон рассматривает приостановление поставок военной техники.
Трамп не объявил о приостановлении военной помощи для Украины. Об этом сообщает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить предоставление международной помощи, однако официально не объявлял о приостановлении военной поддержки Украины.
Напомним
Во время выступления он объявил о заморозке федеральных наймов и выходе из ряда международных организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН. Также было заявлено о отмене ограничений, введенных администрацией Джо Байдена.
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Кроме того, согласно информации Bloomberg, Вашингтон имеет решение приостановить поставки военной техники для Украины. Это касается как техники, которая уже не находится на территории Украины, так и вооружения, которое в настоящее время находится в пути, а также того, что находится в транзитных зонах, в частности в Польше.
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