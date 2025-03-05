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Президент США не объявил, что останавливает военную помощь для Украины

Киев • УНН

 • 24859 просмотра

Дональд Трамп заявил о приостановлении международной помощи, но официально не объявлял о прекращении военной поддержки Украины. По данным Bloomberg, Вашингтон рассматривает приостановление поставок военной техники.

Президент США не объявил, что останавливает военную помощь для Украины

Трамп не объявил о приостановлении военной помощи для Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп заявил о решении приостановить предоставление международной помощи, однако официально не объявлял о приостановлении военной поддержки Украины. 

Напомним

Во время выступления он объявил о заморозке федеральных наймов и выходе из ряда международных организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН. Также было заявлено о отмене ограничений, введенных администрацией Джо Байдена.

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи05.03.25, 04:32 • 118206 просмотров

Кроме того, согласно информации Bloomberg,  Вашингтон имеет решение приостановить поставки военной техники для Украины. Это касается как техники, которая уже не находится на территории Украины, так и вооружения, которое в настоящее время находится в пути, а также того, что находится в транзитных зонах, в частности в Польше.

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ04.03.25, 03:40 • 100272 просмотра

Юлия Котвицкая

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