Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с важным заявлением. Он объявил о прекращении всей международной помощи от Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп объявил о заморозке предоставления всей международной помощи. Об этом Трамп заявил во время выступления в Конгрессе, передает УНН.
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"Я объявляю заморозку всех федеральных наймов и заморозку всей международной помощи. Я прекращаю мошенничество и соглашение по климатическим изменениям, которые стоили нам триллионы долларов, которые не платили другие страны. Я прекращаю действие коррумпированной ВОЗ и также выхожу из совета ООН. Мы прекращаем все ограничения Байдена, которые подрывали мощь нашей страны", - сказал Трамп.
Дополнение
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что остановка военной помощи США Украине - это временная пауза, которая связана с событиями в Овальном кабинете 28 февраля.
4 марта CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что Вашингтон решил временно приостановить военную помощь США Украине, поскольку чиновники Белого дома требуют от Президента Украины Владимира Зеленского признать разрыв отношений после пятничной ссоры в Овальном кабинете.
4 марта Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию о ситуации с военной помощью от Америки.