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Зеленський доручив Умєрову та дипломатам отримати офіційну інформацію про зупинку військової допомоги від США

Київ • УНН

 • 17594 перегляди

Президент України доручив міністру оборони та керівникам розвідок отримати офіційну інформацію щодо призупинення допомоги від США. США тимчасово призупинили військову допомогу після подій в Овальному кабінеті.

Зеленський доручив Умєрову та дипломатам отримати офіційну інформацію про зупинку військової допомоги від США

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони, керівникам розвідок, дипломатам звʼязатись зі своїми відповідниками в США і отримати офіційну інформацію про ситуацію із військовою допомогою від Америки, передає УНН.

Сьогодні в багатьох одне питання: що буде далі з допомогою від Америки? Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам звʼязатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Тим більше коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни 

- заявив Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги.

Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної допомоги. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 2022 рік. Зараз наша стійкість вище. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни 

- сказав Зеленський.

Доповнення

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що зупинка військової допомоги США Україні - це тимчасово пауза, яка пов'язана з подіями в Овальному кабінеті 28 лютого.

4 березня CNN із посиланням на неназваних посадовців повідомляло, що Вашингтон вирішив тимчасово призупинити військову допомогу США Україні, оскільки чиновники Білого дому вимагають від Президента України Володимира Зеленського визнати розрив відносин після п’ятничної суперечки в Овальному кабінеті.

Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що Президент України Володимир Зеленський врешті-решт погодиться на участь у мирних переговорах, щоб припинити війну росії в Україні. Ця заява пролунала перед оголошенням США про призупинення військової допомоги Україні.

Сьогодні, 4 березня Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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