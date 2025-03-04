Зеленский поручил Умерову и дипломатам получить официальную информацию о приостановке военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию о ситуации с военной помощью от Америки, передает УНН.

Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Тем более когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны