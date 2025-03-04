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Зеленский поручил Умерову и дипломатам получить официальную информацию о приостановке военной помощи от США

Киев • УНН

 • 17594 просмотра

Президент Украины поручил министру обороны и руководителям разведок получить официальную информацию о приостановлении помощи от США. США временно приостановили военную помощь после событий в Oval Office.

Зеленский поручил Умерову и дипломатам получить официальную информацию о приостановке военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию о ситуации с военной помощью от Америки, передает УНН.

Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга. Тем более когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны 

- заявил Зеленский.

Президент отметил, что в Украине не одну неделю получали разные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи.

Была остановка гуманитарной помощи, энергетической помощи. Также уже была и остановка военной помощи – в конце января, но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели разработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022 год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не хочет бесконечной войны 

- сказал Зеленский.

Дополнение

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что остановка военной помощи США Украине - это временная пауза, которая связана с событиями в Oval Office 28 февраля.

4 марта CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что Вашингтон решил временно приостановить военную помощь США Украине, поскольку чиновники Белого дома требуют от Президента Украины Владимира Зеленского признать разрыв отношений после пятничной ссоры в Oval Office.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Президент Украины Владимир Зеленский в конечном итоге согласится на участие в мирных переговорах, чтобы прекратить войну России в Украине. Это заявление прозвучало перед объявлением США о приостановке военной помощи Украине.

Сегодня, 4 марта Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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