Спікер Джонсон стверджує, що зупинка військової допомоги Україні - "тимчасово пауза"
Київ • УНН
Спікер Палати представників США заявив про тимчасову паузу у військовій допомозі Україні через події в Овальному кабінеті. Зеленський має змінити позицію щодо угоди про копалини для відновлення підтримки.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що зупинка військової допомоги США Україні - це тимчасово пауза, яка пов'язана з подіями в Овальному кабінеті 28 лютого, передає УНН.
Коментуючи зупинку підтримки України адміністрацією США, Джонсон сказав :"Це тимчасова пауза".
Джонсон наголосив, що Президент України Володимир Зеленський має виправити те, що сталося минулого тижня в Овальному кабінеті.
Якщо він це зробить, то я думаю, це буде виграшний сценарій для всіх залучених сторін. Я думаю, що це найкраща угода (рамкова угода про копалини - ред.), яка може бути запропонована, вона може підтримати український народ. Тому я закликаю його (Зеленського - ред.) це зробити
Додамо
Сьогодні, 4 березня Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно".
Також Зеленський наголосив, що Україна готова підписати угоду щодо копалин в будь-якому зручному форматі.
Доповнення
3 березня радник із національної безпеки США Майк Волц заявив, що відновлення перемовин щодо угоди про корисні копалини можливе за умови, що Президент України Володимир Зеленський змінить свою позицію.
4 березня CNN із посиланням на неназваних посадовців повідомляло, що Вашингтон вирішив тимчасово призупинити військову допомогу США Україні, оскільки чиновники Білого дому вимагають від Президента України Володимира Зеленського визнати розрив відносин після п’ятничної суперечки в Овальному кабінеті.
Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що Президент України Володимир Зеленський врешті-решт погодиться на участь у мирних переговорах, щоб припинити війну росії в Україні. Ця заява пролунала перед оголошенням США про призупинення військової допомоги Україні.