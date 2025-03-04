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Спикер Джонсон утверждает, что остановка военной помощи Украине - "временная пауза"

Киев • УНН

 • 18296 просмотра

Спикер Палаты представителей США заявил о временной паузе в военной помощи Украине из-за событий в Oval Office. Зеленскому необходимо изменить позицию по поводу соглашения о полезных ископаемых для восстановления поддержки.

Спикер Джонсон утверждает, что остановка военной помощи Украине - "временная пауза"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что остановка военной помощи США Украине - это временная пауза, связанная с событиями в Oval Office 28 февраля, передает УНН.

Комментируя остановку поддержки Украины администрацией США, Джонсон сказал: "Это временная пауза".

Джонсон подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский должен исправить то, что произошло на прошлой неделе в Oval Office.

Если он это сделает, то я думаю, это будет выигрышный сценарий для всех вовлеченных сторон. Я думаю, что это лучшее соглашение (рамочное соглашение о полезных ископаемых - ред.), которое может быть предложено, оно может поддержать украинский народ. Поэтому я призываю его (Зеленского - ред.) это сделать 

- призвал Джонсон во время брифинга.

Добавим

Сегодня, 4 марта Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".

Также Зеленский подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых в любом удобном формате. 

Дополнение

3 марта советник по национальной безопасности США Майк Уолц заявил, что восстановление переговоров по соглашению о полезных ископаемых возможно при условии, что Президент Украины Владимир Зеленский изменит свою позицию.

4 марта CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщало, что Вашингтон решил временно приостановить военную помощь США Украине, поскольку чиновники Белого дома требуют от Президента Украины Владимира Зеленского признать разрыв отношений после пятничной ссоры в Oval Office.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Президент Украины Владимир Зеленский в конечном итоге согласится на участие в мирных переговорах, чтобы прекратить войну россии в Украине. Это заявление прозвучало перед объявлением США о приостановке военной помощи Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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