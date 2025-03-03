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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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За яких умов у США будуть відкриті до відновлення переговорів з Україною: Волц відповів

Київ • УНН

 • 36997 перегляди

Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявив про можливість відновлення переговорів щодо угоди про корисні копалини, якщо Зеленський змінить позицію. Зеленський раніше повідомляв про готовність підписати угоду зі США.

За яких умов у США будуть відкриті до відновлення переговорів з Україною: Волц відповів

Радник із національної безпеки США Майк Волц заявив, що відновлення перемовин щодо угоди про корисні копалини можливе за умови, що Президент України Володимир Зеленський змінить свою позицію, передає УНН.

Радник із нацбезпеки США заявив, що поновлення перемовин можливе за умови, якщо Зеленський "змінить свою позицію".

Ми повинні почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, готовий підписати угоду щодо ресурсів й брати участь у мирних перемовинах. Це не надто велике прохання 

- заявив Волц в ефірі Fox News.

Зеленський: приїду, якщо запросять в США для конструктивного діалогу03.03.25, 17:38 • 22492 перегляди

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

3 березня державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати Америки готові відновити нормальні відносини з Україною, але за умови, якщо Київ буде готовим до миру.

Зеленський повідомляв 2 березня, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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