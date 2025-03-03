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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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США готові відновити відносини з Україною за однієї умови - Рубіо

Київ • УНН

 • 156727 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про готовність відновити нормальні відносини з Україною, якщо Київ буде готовий до миру. Для припинення війни необхідно залучити росію до переговорного процесу.

США готові відновити відносини з Україною за однієї умови - Рубіо

Сполучені Штати Америки готові відновити нормальні відносини з Україною, але за умови, якщо Київ буде готовим до миру. Про це в інтерв’ю ABC заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у Вашингтоні сподіваються, що переговори з Україною можна "перезавантажити", але це не буде "легкою мирною угодою".

Ніхто тут не стверджує, що володимир путін отримає Нобелівську премію миру. ... Нам потрібно з'ясувати - чи є спосіб змусити їх припинити війну?

- сказав Рубіо.

На його думку, Білий дім намагається знайти спосіб припинити війнув Україні, водночас для цього необхідно залучити росію до переговорного процесу.

"Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський", - резюмував держсекретар США.

Нагадаємо

Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відносини між Трампом і Зеленським можна налагодити. За його словами, Україні варто подякувати Трампу за спроби досягти миру.

США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо27.02.25, 14:01 • 28791 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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