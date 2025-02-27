США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон хоче розбавити зв’язки Китаю та росії, не сіючи розколу між сусідами, які мають ядерну зброю.

Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

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Я не знаю, чи нам коли-небудь вдасться повністю відірвати їх від відносин з Китаєм. Я також не думаю, що погані відносини між Китаєм та росією це добре для глобальної стабільності, оскільки вони обидві ядерні держави