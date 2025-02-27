США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про небажання допустити перетворення росії на "молодшого партнера" Китаю. За його словами, США прагнуть збалансувати відносини з обома ядерними державами.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон хоче розбавити зв’язки Китаю та росії, не сіючи розколу між сусідами, які мають ядерну зброю.
Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Я не знаю, чи нам коли-небудь вдасться повністю відірвати їх від відносин з Китаєм. Я також не думаю, що погані відносини між Китаєм та росією це добре для глобальної стабільності, оскільки вони обидві ядерні держави
Він наголосив, що тісніші зв’язки між Китаєм і росією створять проблему для США, якщо москва стане "постійним молодшим партнером" Пекіна, протиставляючи дві ядерні держави Вашингтону.
Ми можемо опинитися в ситуації, коли, незалежно від того, хоче Росія покращити свої відносини зі США чи ні, вони не зможуть, тому що вони стали повністю залежними від китайців, оскільки ми відрізали їх. Кращим результатом для нас є мати відносини з росією
Він охарактеризував американсько-китайські відносини як "велику історію 21 століття", додавши, що хоч у Вашингтона будуть розбіжності та конфронтація як з Пекіном, так і з москвою, але підтримувати відносини з обома є важливим.
Це великі потужні країни з ядерними запасами. Вони можуть проектувати владу по всьому світу. Я думаю, що ми втратили концепцію зрілості та розсудливості в дипломатичних відносинах
Нагадаємо
США хочуть перевірити серйозність намірів рф щодо припинення війни, "переговорів не було, ми не сіли над картою і не почали малювати лінії".