Рубіо про переговори з рф: ми не сіли над картою і не почали малювати лінії

США хочуть перевірити серйозність намірів рф щодо припинення війни, "переговорів не було, ми не сіли над картою і не почали малювати лінії", заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News 26 лютого, пише УНН.

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"Cправа не в довірі до росіян. Справа у діях. Або вони серйозно налаштовані зупинити війну – і ми дізнаємося про це, коли вступимо з ними в контакт. Досить швидко ми дізнаємось. Якщо вони висувають максималістські вимоги, які, як вони знають, не можуть бути виконані, ми знаємо, що вони несерйозні. Але ми повинні це перевірити, правда? Це єдиний спосіб дізнатися, можливо це чи ні", - сказав Рубіо.

"І ми були дуже чіткі з росіянами. Не було жодних переговорів. Ми не сіли над картою і не почали малювати лінії. Ми сказали, що якщо ви зацікавлені - ми нічого не можемо з вами зробити, ми не можемо співпрацювати з вами економічно, ми не можемо взаємодіяти з вами за купою інших речей", - зазначив держсекретар США.

Він наголосив, що "цього не може статися, доки не закінчиться війна". "І це була наша точка зору: якщо ви хочете тіснішої співпраці зі Сполученими Штатами щодо купи інших питань у всьому світі, як геополітичних, так і економічних, ця війна має закінчитися. І тому нам потрібно перевірити, наскільки серйозно вони до цього ставляться, і це те, що ми робимо, і те, що президент попросив нас зробити, і це те, що ми спробуємо тут зробити", - сказав Рубіо.

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