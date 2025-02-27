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Рубио о переговорах с рф: мы не сели над картой и не начали рисовать линии

Рубио о переговорах с рф: мы не сели над картой и не начали рисовать линии

Киев  •  УНН

 • 11916 просмотра

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил о желании проверить серьезность намерений России о прекращении войны. США отмечают, что без завершения войны невозможно сотрудничество с РФ в экономической сфере и геополитике.

США хотят проверить серьезность намерений рф по прекращению войны, "переговоров не было, мы не сели над картой и не начали рисовать линии", заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News 26 февраля, пишет УНН.

Детали

"Дело не в доверии к россиянам. Дело в действиях. Или они серьезно настроены остановить войну - и мы узнаем об этом, когда вступим с ними в контакт. Довольно быстро мы узнаем. Если они выдвигают максималистские требования, которые, как они знают, не могут быть выполнены, мы знаем, что они несерьезны. Но мы должны это проверить, правда? Это единственный способ узнать, возможно это или нет", - сказал Рубио.

"И мы были очень четкие с россиянами. Не было никаких переговоров. Мы не сели над картой и не начали рисовать линии. Мы сказали, что если вы заинтересованы - мы ничего не можем с вами сделать, мы не можем сотрудничать с вами экономически, мы не можем взаимодействовать с вами по куче других вещей", - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что "этого не может произойти, пока не закончится война". "И это была наша точка зрения: если вы хотите более тесного сотрудничества с Соединенными Штатами по куче других вопросов во всем мире, как геополитических, так и экономических, эта война должна закончиться. И поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они к этому относятся, и это то, что мы делаем, и то, что президент попросил нас сделать, и это то, что мы попытаемся здесь сделать", - сказал Рубио.

Рубио заявил, что США не снимут санкции с россии до соглашения о прекращении войны в Украине - Bloomberg19.02.25, 08:30 • 79726 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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