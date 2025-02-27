США не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет разбавить связи Китая и России, не сея раскола между соседями, которые имеют ядерное оружие.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их от отношений с Китаем. Я также не думаю, что плохие отношения между Китаем и Россией это хорошо для глобальной стабильности, поскольку они обе ядерные державы