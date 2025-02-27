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США не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая - Рубио

США не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая - Рубио

Киев  •  УНН

 • 6455 просмотра

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил о нежелании допустить превращения России в «младшего партнера» Китая. По его словам, США стремятся сбалансировать отношения с обеими ядерными державами.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет разбавить связи Китая и России, не сея раскола между соседями, которые имеют ядерное оружие.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их от отношений с Китаем. Я также не думаю, что плохие отношения между Китаем и Россией это хорошо для глобальной стабильности, поскольку они обе ядерные державы

- сказал Рубио. 

Он отметил, что более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблему для США, если москва станет «постоянным младшим партнером» Пекина, противопоставляя две ядерные державы Вашингтону.

Мы можем оказаться в ситуации, когда, независимо от того, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, они не смогут, потому что они стали полностью зависимыми от китайцев, поскольку мы отрезали их. Лучшим результатом для нас является иметь отношения с Россией

- добавил Рубио.

Он охарактеризовал американо-китайские отношения как «великую историю 21 века», добавив, что хоть у Вашингтона будут разногласия и конфронтация как с Пекином, так и с Москвой, но поддерживать отношения с обоими является важным.

Это большие мощные страны с ядерными запасами. Они могут проецировать власть по всему миру. Я думаю, что мы потеряли концепцию зрелости и благоразумия в дипломатических отношениях

- резюмировал Рубио.

Напомним

США хотят проверить серьезность намерений рф по прекращению войны, «переговоров не было, мы не сели над картой и не начали рисовать линии». 

Павел Башинский

Павел Башинский

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