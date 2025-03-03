США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности восстановить нормальные отношения с Украиной, если Киев будет готов к миру. Для прекращения войны необходимо привлечь россию к переговорному процессу.
Соединенные Штаты Америки готовы восстановить нормальные отношения с Украиной, но при условии, если Киев будет готов к миру. Об этом в интервью ABC заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.
Детали
По его словам, в Вашингтоне надеются, что переговоры с Украиной можно "перезагрузить", но это не будет "легким мирным соглашением".
Никто здесь не утверждает, что владимир путин получит Нобелевскую премию мира. ... Нам нужно выяснить - есть ли способ заставить их прекратить войну?
По его мнению, Белый дом пытается найти способ прекратить войну в Украине, при этом для этого необходимо привлечь россию к переговорному процессу.
"Не делайте ничего, чтобы сорвать. И это то, что, к сожалению, сделал Зеленский", - резюмировал госсекретарь США.
Напомним
На днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отношения между Трампом и Зеленским можно наладить. По его словам, Украине стоит поблагодарить Трампа за попытки достичь мира.
США не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая - Рубио27.02.25, 14:01 • 28791 просмотр