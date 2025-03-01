"Усе можливо" - Рубіо про залагодження після перепалки між Зеленським і Трампом

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи, чи можна все залагодити після перепалки в Овальному кабінеті на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що "все можливо", пише УНН.

Я думаю, що все можливо, але треба повернутися до того, що президент Трамп зацікавлений у участі в цьому з метою встановлення стійкого та тривалого миру. Це те, чого він хоче досягти. І я думаю, що якщо я країна, яка бере участь у війні з більшою країною, яка втрачає тисячі людей, яка змусила 3 ​​мільйони людей залишити мою країну, тому що вони не можуть бути там, хто стикається з цими викликами, я б подякував президенту, який намагається допомогти покласти край цій війні. Я б подякував йому і підтримав би те, що він намагається зробити, принаймні в моїх публічних заявах і публічній позиції. І ми цього не бачили сьогодні, і ми не бачили цього протягом останніх кількох днів. Тепер це зміниться? Я на це сподіваюся. Це необхідно для цілей глобального миру та стабільності в Європі та в усьому світі - відповів держсекретар США Марко Рубіо на запитання в інтерв'ю CNN, чи, на його думку, можна налагодити ці відносини між Зеленським і Трампом.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Трамп висунув умову Зеленському для відновлення переговорів зі США