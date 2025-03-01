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"Все возможно" - Рубио об улаживании после перепалки между Зеленским и Трампом

Киев • УНН

 • 52394 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отношения между Трампом и Зеленским можно наладить. По его словам, Украину стоит поблагодарить Трампа за попытки достичь мира.

"Все возможно" - Рубио об улаживании после перепалки между Зеленским и Трампом

Государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя, можно ли все уладить после перепалки в Овальном кабинете на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что "все возможно", пишет УНН.

Я думаю, что все возможно, но надо вернуться к тому, что президент Трамп заинтересован в участии в этом с целью установления устойчивого и длительного мира. Это то, чего он хочет достичь. И я думаю, что если я страна, которая участвует в войне с большей страной, которая теряет тысячи людей, которая заставила 3 миллиона человек покинуть мою страну, потому что они не могут быть там, кто сталкивается с этими вызовами, я бы поблагодарил президента, который пытается помочь положить конец этой войне. Я бы поблагодарил его и поддержал бы то, что он пытается сделать, по крайней мере в моих публичных заявлениях и публичной позиции. И мы этого не видели сегодня, и мы не видели этого в течение последних нескольких дней. Теперь это изменится? Я на это надеюсь. Это необходимо для целей глобального мира и стабильности в Европе и во всем мире

- ответил госсекретарь США Марко Рубио на вопрос в интервью CNN, можно ли, по его мнению, наладить эти отношения между Зеленским и Трампом.

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете. 

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

Трамп выдвинул условие Зеленскому для возобновления переговоров с США01.03.25, 00:28 • 68078 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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