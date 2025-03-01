"Все возможно" - Рубио об улаживании после перепалки между Зеленским и Трампом

Государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя, можно ли все уладить после перепалки в Овальном кабинете на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что "все возможно", пишет УНН.

Я думаю, что все возможно, но надо вернуться к тому, что президент Трамп заинтересован в участии в этом с целью установления устойчивого и длительного мира. Это то, чего он хочет достичь. И я думаю, что если я страна, которая участвует в войне с большей страной, которая теряет тысячи людей, которая заставила 3 миллиона человек покинуть мою страну, потому что они не могут быть там, кто сталкивается с этими вызовами, я бы поблагодарил президента, который пытается помочь положить конец этой войне. Я бы поблагодарил его и поддержал бы то, что он пытается сделать, по крайней мере в моих публичных заявлениях и публичной позиции. И мы этого не видели сегодня, и мы не видели этого в течение последних нескольких дней. Теперь это изменится? Я на это надеюсь. Это необходимо для целей глобального мира и стабильности в Европе и во всем мире