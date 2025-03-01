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Трамп выдвинул условие Зеленскому для возобновления переговоров с США

Киев • УНН

 • 68078 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен публично выразить желание заключить мир для возобновления переговоров. Это произошло после напряженной встречи лидеров в Белом доме, которая завершилась досрочно.

Трамп выдвинул условие Зеленскому для возобновления переговоров с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что для возобновления переговоров с США Президент Украины Владимир Зеленский должен сказать, что хочет заключить мир, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Трамп в разговоре с журналистами после прибытия на объединенную базу Эндрюс перед посадкой на Air Force One заявил, что Зеленский, как пишет издание, "переиграл" в переговорах в Овальном кабинете, добавив, что он якобы не выглядел человеком, который хочет мира.

Как пишет Reuters, общаясь с журналистами у Белого дома, отъезжая во Флориду, Трамп указал, что встреча с Зеленским не получилась замечательной.

Трамп настаивает, что США ищут мира, а не 10-летней войны, и добавляет, что прекращение огня может произойти немедленно.

"Я думаю, что если бы у вас было прекращение огня, это было бы настоящее прекращение огня, и это прекратило бы это, но он [Зеленский] не хочет этого делать", - сказал Трамп.

Чтобы возобновить переговоры с США, заявил Трамп, Зеленский должен сказать, что хочет заключить мир.

"Он хочет вернуться прямо сейчас", - сказал Трамп, добавив, что "я не могу этого сделать".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он прекращение военной помощи Украине, он ответил, что не имеет значения, что он рассматривает, указывает Reuters.

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.

Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.

Позже Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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