Зеленський: приїду, якщо запросять в США для конструктивного діалогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо його запросять в США для конструктивного діалогу та вирішення реальних проблем, то він приїде. Про це він сказав за підсумками саміту в Лондоні, передає УНН.

Деталі

"Я не приїхав, щоб пробувати. Я їхав на потязі 12 годин, потім летів 11 годин, тому що мене запросив президент США. Це один з головних наших партнерів. Для мене це повага бути у Білому домі, коли мене запрошує президент США... Я вважаю, що наша країна не краща за інших, але точно не гірша. Ми гідні рівного діалогу..." - сказав Зеленський.

Він наголосив, що представляє інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, партнерства.

"Тому авжеж, якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань та реальних рішучих дій, відповідей, я буду", - заявив Зеленський.

Доповнення

Між Президентом Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі в Білому домі в Овальному кабінеті. Під час неї Зеленський, зокрема, сказав, що не прийме припинення вогню без гарантій безпеки. Згодом Зеленський залишив Білий дім раніше, ніж було заплановано.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, та додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова відновити співпрацю з українськими чиновниками, "коли вони будуть готові до миру".

Зеленський заявив у неділю, що партнерські відносини між Києвом і Вашингтоном залишаються міцними.