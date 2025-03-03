"Це більше, ніж просто відносини": Зеленський про майбутнє діалогу зі США
Київ • УНН
Президент України заявив про готовність до нового візиту в США та запевнив у продовженні співпраці. Зеленський підкреслив, що невдача України означатиме неуспіх як для Європи, так і для США.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що відносини Києва зі США залишаються міцними. Про це він заявив в інтервʼю журналістам перед відльотом з Великої Британії, повідомляє УНН.
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На думку Зеленського, підтримка Києва з боку Вашингтона триватиме, при цьому такого рівня підтримки від США, як після початку повномасштабного вторгнення рф, не було.
Я впевнений, що наша співпраця продовжиться, оскільки це більше, ніж просто відносини в певний момент часу. Невдача України – це не просто проблема однієї країни, а також неуспіх Європи та Сполучених Штатів
Він також запевнив, що готовий до нового візиту до США.
"Якщо президент Сполучених Штатів Америки запросить мене з конструктивним діалогом, я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. А вже якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих відповідей, я буду", - сказав Президент України.
Контекст
Під час нещодавньої зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.
Зеленський повинен повернутись за стіл переговорів з Трампом - Дуда01.03.25, 19:07 • 58240 переглядiв