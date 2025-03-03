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"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

Киев • УНН

 • 142456 просмотра

Президент Украины заявил о готовности к новому визиту в США и заверил в продолжении сотрудничества. Зеленский подчеркнул, что неудача Украины будет означать неуспех как для Европы, так и для США.

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отношения Киева с США остаются крепкими. Об этом он заявил в интервью журналистам перед отлетом из Великобритании, сообщает УНН.

Детали

По мнению Зеленского, поддержка Киева со стороны Вашингтона будет продолжаться, при этом такого уровня поддержки от США, как после начала полномасштабного вторжения рф, не было.

Я уверен, что наше сотрудничество продолжится, поскольку это больше, чем просто отношения в определенный момент времени. Неудача Украины - это не просто проблема одной страны, а также неуспех Европы и Соединенных Штатов

- подчеркнул глава государства.

Он также заверил, что готов к новому визиту в США.

"Если президент Соединенных Штатов Америки пригласит меня с конструктивным диалогом, я представляю интересы страны, которая очень сильно зависит от поддержки, от партнерства. А уж если меня пригласят для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных ответов, я буду", - сказал Президент Украины.

Контекст

Во время недавней встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.

Зеленский должен вернуться за стол переговоров с Трампом - Дуда01.03.25, 19:07 • 58233 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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