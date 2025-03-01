Зеленский должен вернуться за стол переговоров с Трампом - Дуда
Киев • УНН
Президент Польши считает, что только США могут остановить войну в Украине. Анджей Дуда советует Зеленскому адаптироваться к стилю Трампа и искать с ним взаимопонимание.
Президент Польши Анджей Дуда призвал украинского лидера Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с США, ведь считает, что нет другой силы в мире, кроме этой страны, которая способна остановить агрессию рф. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
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По словам Дуды, только США может остановить российско-украинскую войну. Зеленский, по мнению президента Польши, должен был бы вести конструктивные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, ведь "Трамп - большой бизнесмен".
Владимир Зеленский должен вернуться за этот стол, спокойно договориться о таком решении, которое сделает Украину безопасной. И мы, которые являются союзниками Украины и поддерживаем Украину с самого начала, поддержим его в этом,
Президент Польши также добавил, что сказал уже Зеленскому о необходимости адаптироваться к Трампу и его манере вести дипломатические переговоры и искать с ним взаимопонимание.
Напомним
Марк Рютте призвал президента Украины наладить отношения с Дональдом Трампом после неудачной встречи в Белом доме. Генсек НАТО напомнил о важности поддержки США и вкладе Трампа в помощь Украине.