Зеленський має "знайти спосіб", щоб відновити відносини з Трампом - генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав президента України Володимира Зеленського відновити свої відносини з Дональдом Трампом і адміністрацією президента США. Про це повідомляє The Guardian і CGTN America, пише УНН.

Я сказав йому, що ми маємо триматися разом – США, Україна і Європа – щоб забезпечити тривалий мир для України,

За його словами, Зеленському слід знайти шляхи до того, щоб налагодити стосунки із Трампом після того, що відбулось в Овальному кабінеті.

Рютте зазначив, що не може розкрити багато деталей розмови, але згадав, що "варто поважати" те, що Трамп уже зробив для України.

На запитання про те, що сказав Зеленський про свою зустріч із Трампом, Рютте відповів, що не має права розголошувати, про що вони говорили. При цьому "ясно дав йому зрозуміти, що ми справді маємо поважати те, що президент Трамп зробив для України" (йдеться про протитанкові ракети Javelin, які США надали нашій країні під час першого терміну Трампа).

Генсек НАТО додав, що Україна була б "ніким" без підтримки Сполучених Штатів.

Тому я сказав йому, що ми справді маємо віддати належне Трампу за те, що він зробив тоді, за те, що Америка зробила відтоді, а також за те, що Америка продовжує робити,