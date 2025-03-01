Зеленский должен "найти способ", чтобы восстановить отношения с Трампом - генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского восстановить свои отношения с Дональдом Трампом и администрацией президента США. Об этом сообщает The Guardian и CGTN America, пишет УНН.

Я сказал ему, что мы должны держаться вместе - США, Украина и Европа - чтобы обеспечить длительный мир для Украины, - сказал генсек НАТО

По его словам, Зеленскому следует найти пути к тому, чтобы наладить отношения с Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете.

Рютте отметил, что не может раскрыть много деталей разговора, но упомянул, что "стоит уважать" то, что Трамп уже сделал для Украины.

На вопрос о том, что сказал Зеленский о своей встрече с Трампом, Рютте ответил, что не имеет права разглашать, о чем они говорили. При этом "ясно дал ему понять, что мы действительно должны уважать то, что президент Трамп сделал для Украины" (речь идет о противотанковых ракетах Javelin, которые США предоставили нашей стране во время первого срока Трампа).

Генсек НАТО добавил, что Украина была бы "никем" без поддержки Соединенных Штатов.

Поэтому я сказал ему, что мы действительно должны отдать должное Трампу за то, что он сделал тогда, за то, что Америка сделала с тех пор, а также за то, что Америка продолжает делать, - подчеркнул Рютте.

Он также назвал вчерашнюю встречу двух лидеров в Белом доме "неудачной".

Кроме этого, Рютте настаивал на том, что Трамп намерен добиться прочного мира в Украине, но заявил, что президент США хотел бы, чтобы Европа и Канада тратили больше средств на оборону.

Напомним

Президент Украины Зеленский после встречи с Трампом в Белом доме провел разговор с президентом Франции Макроном. Далее состоялись переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.