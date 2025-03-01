Зеленский должен "найти способ", чтобы восстановить отношения с Трампом - генсек НАТО

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19416 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 38757 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69604 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 220164 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126508 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394759 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313562 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214305 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244518 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255313 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
64%
Популярные новости

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12584 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14483 просмотра

Атака на Кривой Рог: известно уже о 6 погибших детях, Зеленский требует давить на рф

4 апреля, 17:17 • 10878 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17609 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14959 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135384 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 220164 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394759 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256321 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313562 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5454 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17714 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47728 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73005 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58038 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Зеленский должен "найти способ", чтобы восстановить отношения с Трампом - генсек НАТО

Киев • УНН

 • 54418 просмотра

Марк Рютте призвал президента Украины наладить отношения с Дональдом Трампом после неудачной встречи в Белом доме. Генсек НАТО напомнил о важности поддержки США и вклад Трампа в помощь Украине.

Зеленский должен "найти способ", чтобы восстановить отношения с Трампом - генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского восстановить свои отношения с Дональдом Трампом и администрацией президента США. Об этом сообщает The Guardian и CGTN America, пишет УНН.

Я сказал ему, что мы должны держаться вместе - США, Украина и Европа - чтобы обеспечить длительный мир для Украины,

- сказал генсек НАТО

По его словам, Зеленскому следует найти пути к тому, чтобы наладить отношения с Трампом после того, что произошло в Овальном кабинете. 

Рютте отметил, что не может раскрыть много деталей разговора, но упомянул, что "стоит уважать" то, что Трамп уже сделал для Украины. 

На вопрос о том, что сказал Зеленский о своей встрече с Трампом, Рютте ответил, что не имеет права разглашать, о чем они говорили. При этом "ясно дал ему понять, что мы действительно должны уважать то, что президент Трамп сделал для Украины" (речь идет о противотанковых ракетах Javelin, которые США предоставили нашей стране во время первого срока Трампа).

Генсек НАТО добавил, что Украина была бы "никем" без поддержки Соединенных Штатов.

Поэтому я сказал ему, что мы действительно должны отдать должное Трампу за то, что он сделал тогда, за то, что Америка сделала с тех пор, а также за то, что Америка продолжает делать,

- подчеркнул Рютте.

Он также назвал вчерашнюю встречу двух лидеров в Белом доме "неудачной".

Кроме этого, Рютте настаивал на том, что Трамп намерен добиться прочного мира в Украине, но заявил, что президент США хотел бы, чтобы Европа и Канада тратили больше средств на оборону.

Напомним

Президент Украины Зеленский после встречи с Трампом в Белом доме провел разговор с президентом Франции Макроном. Далее состоялись переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Марк Рютте
NATO
Дональд Трамп
Канада
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49