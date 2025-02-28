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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38611 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Зеленський зідзвонився із Макроном після подій у Білому домі, зараз говорить із Рютте - Financial Times

Київ • УНН

 • 65103 перегляди

Президент України Зеленський після зустрічі з Трампом у Білому домі провів розмову з президентом Франції Макроном. Далі відбулися переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленський зідзвонився із Макроном після подій у Білому домі, зараз говорить із Рютте - Financial Times

Президент України Володимир Зеленський після суперки в Білому домі із Дональдом Трампом провів розмову з лідером Емманюелем Макроном. Після цього розпочав переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє репортер Financial Times Крістофер Міллер, передає УНН

"Президент Зеленський щойно розмовляв по телефону з президентом Франції Макроном і зараз розмовляє з генеральним секретарем НАТО Рютте, повідомила мені людина, близька до українського лідера", 

Сибіга прокоментував словесну перепалку у Білому домі: Зеленський має силу відстоювати те, що є правильним28.02.25, 21:59 • 32040 переглядiв

Нагадаємо

Під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України.

Після суперечки вже низка лідерів висловили слова підтримки Президентові Україні, зокрема лідери Франції та Польщі.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучені Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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