Зеленский созвонился с Макроном после событий в Белом доме, сейчас говорит с Рютте - Financial Times
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский после встречи с Трампом в Белом доме провел разговор с президентом Франции Макроном. Далее состоялись переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Президент Украины Владимир Зеленский после суперки в Белом доме с Дональдом Трампом провел разговор с лидером Эмманюэлем Макроном. После этого начал переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает репортер Financial Times Кристофер Миллер, передает УНН.
"Президент Зеленский только что разговаривал по телефону с президентом Франции Макроном и сейчас разговаривает с генеральным секретарем НАТО Рютте, сообщил мне человек, близкий к украинскому лидеру",
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Напомним
Во время встречи Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины.
После спора уже ряд лидеров выразили слова поддержки Президенту Украины, в частности лидеры Франции и Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме.