Сибига прокомментировал словесную перепалку в Белом доме: Зеленский имеет силу отстаивать то, что является правильным
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Зеленский «отстаивал то, что является правильным». В своей заметке в X он подчеркнул благодарность Украины Америке за поддержку.
Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя словесную перепалку президентов США и Украины, заявил, что Владимир Зеленский "отстаивал то, что является правильным". Об этом передает УНН.
Президент Зеленский имеет храбрость и силу отстаивать то, что является правильным. Он выступает за Украину и за цель справедливого и прочного мира. Мы всегда были и будем благодарны Америке за ее поддержку
Напомним
Во время встречи Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины.
После спора уже ряд лидеров выразили слова поддержки Президенту Украины, в частности лидеры Франции и Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме.