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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37440 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Сибіга прокоментував словесну перепалку у Білому домі: Зеленський має силу відстоювати те, що є правильним

Київ • УНН

 • 32040 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Зеленський "відстоював те, що є правильним". У своєму дописі в X він підкреслив вдячність України Америці за підтримку.

Сибіга прокоментував словесну перепалку у Білому домі: Зеленський має силу відстоювати те, що є правильним

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи словесну перепалку президентів США та Україні, заявив, що Володимир Зеленський "відстоював те, що є правильним". Про це передає УНН

Президент Зеленський має хоробрість і силу відстоювати те, що є правильним. Він виступає за Україну та за мету справедливого і міцного миру. Ми завжди були і будемо вдячні Америці за її підтримку

- написав Сибіга у X.

Нагадаємо

Під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України.

Після суперечки вже низка лідерів висловили слова підтримки Президентові Україні, зокрема лідери Франції та Польщі.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучені Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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