Зеленський повинен повернутись за стіл переговорів з Трампом - Дуда
Київ • УНН
Президент Польщі вважає, що лише США можуть зупинити війну в Україні. Анджей Дуда радить Зеленському адаптуватися до стилю Трампа та шукати з ним порозуміння.
Президент Польщі Анджей Дуда закликав українського лідера Володимира Зеленського повернутися за стіл переговорів зі США, адже вважає, що немає іншої сили у світі, крім цієї країни, яка здатна зупинити агресію рф. Про це повідомляє RMF24., пише УНН.
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За словами Дуди, лише США може зупинити російсько-українську війну. Зеленський, на думку президента Польщі, мав би вести конструктивні переговори з президентом США Дональдом Трампом, адже "Трамп — великий бізнесмен".
Володимир Зеленський повинен повернутися за цей стіл, спокійно домовитися про таке рішення, яке зробить Україну безпечною. І ми, які є союзниками України та підтримуємо Україну з самого початку, підтримаємо його в цьому,
Президент Польщі також додав, що сказав вже Зеленському про необхідність адаптуватися до Трампа та його манери вести дипломатичні перемовини й шукати з ним порозуміння.
Нагадаємо
Марк Рютте закликав президента України налагодити відносини з Дональдом Трампом після невдалої зустрічі в Білому домі. Генсек НАТО нагадав про важливість підтримки США та внесок Трампа у допомогу Україні.