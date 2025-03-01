Зеленський повинен повернутись за стіл переговорів з Трампом - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав українського лідера Володимира Зеленського повернутися за стіл переговорів зі США, адже вважає, що немає іншої сили у світі, крім цієї країни, яка здатна зупинити агресію рф. Про це повідомляє RMF24., пише УНН.

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За словами Дуди, лише США може зупинити російсько-українську війну. Зеленський, на думку президента Польщі, мав би вести конструктивні переговори з президентом США Дональдом Трампом, адже "Трамп — великий бізнесмен".

Володимир Зеленський повинен повернутися за цей стіл, спокійно домовитися про таке рішення, яке зробить Україну безпечною. І ми, які є союзниками України та підтримуємо Україну з самого початку, підтримаємо його в цьому,