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Зеленский: приеду, если пригласят в США для конструктивного диалога

Киев • УНН

 • 22492 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если его пригласят в США для конструктивного диалога и решения реальных проблем, то он приедет

Зеленский: приеду, если пригласят в США для конструктивного диалога

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если его пригласят в США для конструктивного диалога и решения реальных проблем, то он приедет. Об этом он сказал по итогам саммита в Лондоне, передает УНН.

Детали

"Я не приехал, чтобы пробовать. Я ехал на поезде 12 часов, потом летел 11 часов, потому что меня пригласил президент США. Это один из главных наших партнеров. Для меня это честь быть в Белом доме, когда меня приглашает президент США... Я считаю, что наша страна не лучше других, но точно не хуже. Мы достойны равного диалога..." - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что представляет интересы страны, которая очень сильно зависит от поддержки, партнерства.

"Конечно, если меня пригласят для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных действий, ответов, я буду", - заявил Зеленский.

Дополнение

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете. Во время нее Зеленский, в частности, сказал, что не примет прекращение огня без гарантий безопасности. Вскоре Зеленский покинул Белый дом раньше, чем было запланировано.

Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова восстановить сотрудничество с украинскими чиновниками, "когда они будут готовы к миру".

Зеленский заявил в воскресенье, что партнерские отношения между Киевом и Вашингтоном остаются крепкими.

Анна Мурашко

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