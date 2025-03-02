Зеленський: Угода про корисні копалини лежить на столі, ми готові її підписати зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами. Про це інформує ВВС із посиланням на інтерв'ю Глави української держави, яке він дав перед відльотом із Великої Британії, передає УНН.

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"Лора Кюнсберг із ВВС задала Зеленському питання про майбутню угоду, зазначивши, що Білий дім тепер "ясно дає зрозуміти, що треба якось поступитися", - повідомляє ВВС.

Зазначається, що Володимир Зеленський відповів, що угода про видобуток корисних копалин готова до підписання міністром.

Наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому, ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати. Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові