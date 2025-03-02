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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38566 перегляди

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Зеленський: Угода про корисні копалини лежить на столі, ми готові її підписати зі США

Київ • УНН

 • 85646 перегляди

Президент України заявив про готовність підписати угоду з США щодо видобутку корисних копалин. Зеленський підтвердив, що документ вже підготовлений і очікує підписання міністром.

Зеленський: Угода про корисні копалини лежить на столі, ми готові її підписати зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами. Про це інформує ВВС із посиланням на інтерв'ю Глави української держави, яке він дав перед відльотом із Великої Британії, передає УНН.

Деталі

"Лора Кюнсберг із ВВС задала Зеленському питання про майбутню угоду, зазначивши, що Білий дім тепер "ясно дає зрозуміти, що треба якось поступитися", - повідомляє ВВС.

Зазначається, що Володимир Зеленський відповів, що угода про видобуток корисних копалин готова до підписання міністром.

Наша політика не полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому, ми налаштовані конструктивно. Якщо ми домовилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати. Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові

- зазначив Президент України.

Зеленський: Україна не проти угоди про мінеральні ресурси із США, але хотіла б зрозуміти, які гарантії безпеки01.03.25, 01:23 • 48256 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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