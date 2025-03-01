Зеленський: Україна не проти угоди про мінеральні ресурси із США, але хотіла б зрозуміти, які гарантії безпеки
Київ • УНН
Україна готова підписати угоду з США щодо мінеральних ресурсів, але хоче розуміти гарантії безпеки. Президент нагадав, що присутність американських компаній раніше не зупинила агресію РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна була не проти угоди про мінеральні ресурси із США, але хотіла б зрозуміти, які гарантії безпеки, та які наступні кроки, передає УНН.
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"Я думаю, що США дуже хотіли цієї угоди, і ми не були проти цієї угоди, але ми хотіли б зрозуміти, яку частину в гарантії безпеки візьме ця угода і які наступні кроки. Знову ж таки, щоб зрозуміти для наших людей. Під час війни те, що вам не подобається, навіть іноді ненависно, дивує. І це зрозуміло. Багато жахливих речей принесла нам ця війна. Тому ми не хочемо ніяких сюрпризів. Так, саме тому ми хочемо бути дуже чесними з нашими партнерами. І я думаю, що ця угода була підготовлена командами. Це було непросто протягом декількох тижнів, і тепер вона готова", - сказав Зеленський.
Український лідер зазначив, що обидві країни готові були підписати цю угоду.
Міністри мають підписати. Це все. Я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить саме від американської сторони. В угоді про мінеральні ресурси не були прописані гарантії безпеки. Тому що, наприклад, президент Трамп сказав, що я думаю так, що якщо ми будемо там в якихось виробництвах і т.д. в мінеральних ресурсах, то путін ніколи не прийде на цю територію, де ми знаходимося. А я йому відповів: "Не довіряйте путіну". Чому? Я сказав, що не тому, що я маю на увазі, що ми його поважаємо і віримо в силу США
"Я сказав йому, що у нас було більше 20 американських компаній, великих компаній на території України, і у нас були офіси навіть на тимчасово окупованих територіях, для путіна не має значення, чи це американська європейська компанія, чи українська, не має значення, він просто прийшов і окупував її", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду з США щодо мінералів і це може стати першим кроком до гарантій безпеки.
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