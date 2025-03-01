Зеленський: Україна не проти угоди про мінеральні ресурси із США, але хотіла б зрозуміти, які гарантії безпеки

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38581 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 65430 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 65775 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 68846 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 79932 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62783 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 60378 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 129587 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83300 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 234507 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.9м/с
76%
Популярнi новини

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 13429 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 12801 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 28606 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 11213 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 12120 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 97790 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 129587 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 234507 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409955 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 401360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18307 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24350 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25168 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27013 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77298 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Зеленський: Україна не проти угоди про мінеральні ресурси із США, але хотіла б зрозуміти, які гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 48256 перегляди

Україна готова підписати угоду з США щодо мінеральних ресурсів, але хоче розуміти гарантії безпеки. Президент нагадав, що присутність американських компаній раніше не зупинила агресію РФ.

Зеленський: Україна не проти угоди про мінеральні ресурси із США, але хотіла б зрозуміти, які гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна була не проти угоди про мінеральні ресурси із США, але хотіла б зрозуміти, які гарантії безпеки, та які наступні кроки, передає УНН.

Деталі

"Я думаю, що США дуже хотіли цієї угоди, і ми не були проти цієї угоди, але ми хотіли б зрозуміти, яку частину в гарантії безпеки візьме ця угода і які наступні кроки. Знову ж таки, щоб зрозуміти для наших людей. Під час війни те, що вам не подобається, навіть іноді ненависно, дивує. І це зрозуміло. Багато жахливих речей принесла нам ця війна. Тому ми не хочемо ніяких сюрпризів. Так, саме тому ми хочемо бути дуже чесними з нашими партнерами. І я думаю, що ця угода була підготовлена командами. Це було непросто протягом декількох тижнів, і тепер вона готова", - сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що обидві країни готові були підписати цю угоду.

Міністри мають підписати. Це все. Я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить саме від американської сторони. В угоді про мінеральні ресурси не були прописані гарантії безпеки. Тому що, наприклад, президент Трамп сказав, що я думаю так, що якщо ми будемо там в якихось виробництвах і т.д. в мінеральних ресурсах, то путін ніколи не прийде на цю територію, де ми знаходимося. А я йому відповів: "Не довіряйте путіну". Чому? Я сказав, що не тому, що я маю на увазі, що ми його поважаємо і віримо в силу США 

- пояснив Президент України.

"Я сказав йому, що у нас було більше 20 американських компаній, великих компаній на території України, і у нас були офіси навіть на тимчасово окупованих територіях, для путіна не має значення, чи це американська європейська компанія, чи українська, не має значення, він просто прийшов і окупував її", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду з США щодо мінералів і це може стати першим кроком до гарантій безпеки.

Зеленський відповів, чи зможе Україна стримати росію без допомогти США01.03.25, 00:45 • 37444 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93