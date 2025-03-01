Зеленський: Україна не проти угоди про мінеральні ресурси із США, але хотіла б зрозуміти, які гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна була не проти угоди про мінеральні ресурси із США, але хотіла б зрозуміти, які гарантії безпеки, та які наступні кроки, передає УНН.

Деталі

"Я думаю, що США дуже хотіли цієї угоди, і ми не були проти цієї угоди, але ми хотіли б зрозуміти, яку частину в гарантії безпеки візьме ця угода і які наступні кроки. Знову ж таки, щоб зрозуміти для наших людей. Під час війни те, що вам не подобається, навіть іноді ненависно, дивує. І це зрозуміло. Багато жахливих речей принесла нам ця війна. Тому ми не хочемо ніяких сюрпризів. Так, саме тому ми хочемо бути дуже чесними з нашими партнерами. І я думаю, що ця угода була підготовлена командами. Це було непросто протягом декількох тижнів, і тепер вона готова", - сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що обидві країни готові були підписати цю угоду.

Міністри мають підписати. Це все. Я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить саме від американської сторони. В угоді про мінеральні ресурси не були прописані гарантії безпеки. Тому що, наприклад, президент Трамп сказав, що я думаю так, що якщо ми будемо там в якихось виробництвах і т.д. в мінеральних ресурсах, то путін ніколи не прийде на цю територію, де ми знаходимося. А я йому відповів: "Не довіряйте путіну". Чому? Я сказав, що не тому, що я маю на увазі, що ми його поважаємо і віримо в силу США