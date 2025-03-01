Зеленский: Украина не против соглашения о минеральных ресурсах с США, но хотела бы понять, какие гарантии безопасности
Киев • УНН
Украина готова подписать соглашение с США по минеральным ресурсам, но хочет понимать гарантии безопасности. Президент напомнил, что присутствие американских компаний ранее не остановило агрессию рф.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина была не против соглашения о минеральных ресурсах с США, но хотела бы понять, какие гарантии безопасности, и какие следующие шаги, передает УНН.
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"Я думаю, что США очень хотели этого соглашения, и мы не были против этого соглашения, но мы хотели бы понять, какую часть в гарантии безопасности возьмет это соглашение и какие следующие шаги. Опять же, чтобы понять для наших людей. Во время войны то, что вам не нравится, даже иногда ненавистно, удивляет. И это понятно. Много ужасных вещей принесла нам эта война. Поэтому мы не хотим никаких сюрпризов. Да, именно поэтому мы хотим быть очень честными с нашими партнерами. И я думаю, что это соглашение было подготовлено командами. Это было непросто в течение нескольких недель, и теперь оно готово", - сказал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что обе страны готовы были подписать это соглашение.
Министры должны подписать. Это все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит именно от американской стороны. В соглашении о минеральных ресурсах не были прописаны гарантии безопасности. Потому что, например, президент Трамп сказал, что я думаю так, что если мы будем там в каких-то производствах и т.д. в минеральных ресурсах, то путин никогда не придет на эту территорию, где мы находимся. А я ему ответил: "Не доверяйте путину". Почему? Я сказал, что не потому, что я имею в виду, что мы его уважаем и верим в силу США
"Я сказал ему, что у нас было более 20 американских компаний, крупных компаний на территории Украины, и у нас были офисы даже на временно оккупированных территориях, для путина не имеет значения, или это американская европейская компания, или украинская, не имеет значения, он просто пришел и оккупировал ее", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США по минералам и это может стать первым шагом к гарантиям безопасности.
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