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Зеленский: Украина не против соглашения о минеральных ресурсах с США, но хотела бы понять, какие гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 48245 просмотра

Украина готова подписать соглашение с США по минеральным ресурсам, но хочет понимать гарантии безопасности. Президент напомнил, что присутствие американских компаний ранее не остановило агрессию рф.

Зеленский: Украина не против соглашения о минеральных ресурсах с США, но хотела бы понять, какие гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина была не против соглашения о минеральных ресурсах с США, но хотела бы понять, какие гарантии безопасности, и какие следующие шаги, передает УНН.

Детали

"Я думаю, что США очень хотели этого соглашения, и мы не были против этого соглашения, но мы хотели бы понять, какую часть в гарантии безопасности возьмет это соглашение и какие следующие шаги. Опять же, чтобы понять для наших людей. Во время войны то, что вам не нравится, даже иногда ненавистно, удивляет. И это понятно. Много ужасных вещей принесла нам эта война. Поэтому мы не хотим никаких сюрпризов. Да, именно поэтому мы хотим быть очень честными с нашими партнерами. И я думаю, что это соглашение было подготовлено командами. Это было непросто в течение нескольких недель, и теперь оно готово", - сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что обе страны готовы были подписать это соглашение.

Министры должны подписать. Это все. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит именно от американской стороны. В соглашении о минеральных ресурсах не были прописаны гарантии безопасности. Потому что, например, президент Трамп сказал, что я думаю так, что если мы будем там в каких-то производствах и т.д. в минеральных ресурсах, то путин никогда не придет на эту территорию, где мы находимся. А я ему ответил: "Не доверяйте путину". Почему? Я сказал, что не потому, что я имею в виду, что мы его уважаем и верим в силу США 

- объяснил Президент Украины.

"Я сказал ему, что у нас было более 20 американских компаний, крупных компаний на территории Украины, и у нас были офисы даже на временно оккупированных территориях, для путина не имеет значения, или это американская европейская компания, или украинская, не имеет значения, он просто пришел и оккупировал ее", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США по минералам и это может стать первым шагом к гарантиям безопасности.

Зеленский ответил, сможет ли Украина сдержать россию без помощи США01.03.25, 00:45 • 37438 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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