Зеленский ответил, сможет ли Украина сдержать россию без помощи США
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что без поддержки США будет сложно сдерживать агрессию рф. Зеленский готов к дипломатии с Россией только при условии гарантий безопасности от Соединенных Штатов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет сложно сдерживать агрессию рф без американской поддержки. Об этом он сказал в интервью Fox News, передает УНН.
Ведущий Брет Байер спросил Зеленского, сможет ли Украина сдержать Россию без дальнейшей поддержки США. На что Президент ответил: "Нам было бы трудно. Поэтому я здесь".
Однако добавил, что Украина не может потерять свободу.
"русские пришли на нашу территорию, в наши дома... они убили столько людей", - заявил Зеленский. "Просто забыть это, просто сказать, что Путин замечательный парень, нет".
Зеленский также указал, что открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности будущего Украины от США. "Мы будем готовы", - заявил он.
Украина готова подписать соглашение по ископаемым и это будет первым шагом к гарантиям безопасности - Зеленский01.03.25, 01:43 • 38821 просмотр