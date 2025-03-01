Зеленський відповів, чи зможе Україна стримати росію без допомогти США
Київ • УНН
Президент України заявив, що без підтримки США буде складно стримувати агресію рф. Зеленський готовий до дипломатії з росією лише за умови гарантій безпеки від Сполучених Штатів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде складно стримувати агресію рф без американської підтримки. Про це він сказав у інтервʼю Fox News, передає УНН.
Ведучий Брет Баєр запитав Зеленського, чи зможе Україна стримати росію без подальшої підтримки США. На що Президент відповів: "Нам було б важко. Тому я тут".
Однак додав, що Україна не може втратити свободу.
"росіяни прийшли на нашу територію, в наші будинки... вони вбили стільки людей", - заявив Зеленський. "Просто забути це, просто сказати, що путін чудовий хлопець, ні".
Зеленський також вказав, що відкритий для дипломатії з росією, коли будуть гарантії безпеки майбутнього України від США. "Ми будемо готові", — заявив він.
Україна готова підписати угоду щодо копалин і це буде першим кроком до гарантій безпеки - Зеленський01.03.25, 01:43 • 38828 переглядiв