Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Об этом информирует ВВС со ссылкой на интервью Главы украинского государства, которое он дал перед отлетом из Великобритании, передает УНН.

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"Лора Кюнсберг из ВВС задала Зеленскому вопрос о будущей сделке, отметив, что Белый дом теперь "ясно дает понять, что надо как-то уступить", - сообщает ВВС.

Отмечается, что Владимир Зеленский ответил, что соглашение о добыче полезных ископаемых готово к подписанию министром.

Наша политика не заключается в том, чтобы продолжать то, что происходило в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы договорились подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, мы готовы его подписать. Соглашение, которое лежит на столе, будет подписано, если стороны будут готовы