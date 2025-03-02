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Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Киев • УНН

 • 85637 просмотра

Президент Украины заявил о готовности подписать соглашение с США по добыче полезных ископаемых. Зеленский подтвердил, что документ уже подготовлен и ожидает подписания министром.

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Об этом информирует ВВС со ссылкой на интервью Главы украинского государства, которое он дал перед отлетом из Великобритании, передает УНН.

Детали

"Лора Кюнсберг из ВВС задала Зеленскому вопрос о будущей сделке, отметив, что Белый дом теперь "ясно дает понять, что надо как-то уступить", - сообщает ВВС.

Отмечается, что Владимир Зеленский ответил, что соглашение о добыче полезных ископаемых готово к подписанию министром.

Наша политика не заключается в том, чтобы продолжать то, что происходило в прошлом, мы настроены конструктивно. Если мы договорились подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, мы готовы его подписать. Соглашение, которое лежит на столе, будет подписано, если стороны будут готовы

- отметил Президент Украины.

Зеленский: Украина не против соглашения о минеральных ресурсах с США, но хотела бы понять, какие гарантии безопасности01.03.25, 01:23 • 48245 просмотров

Вита Зеленецкая

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