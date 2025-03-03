При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил
Киев • УНН
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил о возможности возобновления переговоров по соглашению о полезных ископаемых, если Зеленский изменит позицию. Зеленский ранее сообщал о готовности подписать соглашение с США.
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтс заявил, что восстановление переговоров по соглашению о полезных ископаемых возможно при условии, что Президент Украины Владимир Зеленский изменит свою позицию, передает УНН.
Советник по национальной безопасности США заявил, что возобновление переговоров возможно при условии, если Зеленский "изменит свою позицию".
Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло, готов подписать соглашение по ресурсам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба
Зеленский: приеду, если пригласят в США для конструктивного диалога03.03.25, 17:38 • 22492 просмотра
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная ссора в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Венсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет задействована Америка, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
3 марта государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты Америки готовы восстановить нормальные отношения с Украиной, но при условии, что Киев будет готов к миру.
Зеленский сообщал 2 марта, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.