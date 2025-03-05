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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34298 перегляди

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Трамп оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги

Київ • УНН

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Президент США Дональд Трамп виступив у Конгресі з важливою заявою. Він оголосив про припинення всієї міжнародної допомоги від Сполучених Штатів.

Трамп оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги

Президент США Дональд Трамп оголосив про заморозку надання усієї міжнародної допомоги. Про це Трамп заявив під час виcтупу в Конгресі, передає УНН

Деталі

"Я оголошую заморозку усіх федеральних наймів, і замороження усієї міжнародної допомоги. Я припиняю шахрайство, і угоду про кліматичні зміни, які вартували нам трильйони доларів, які не платили інші країни. Я припиняю дію корумпованої ВОЗ, і я також виходжу з ради ООН. Ми припиняємо всі обмеження Байдена, які підривали міць нашої країни", - сказав Трамп.

Доповнення

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що зупинка військової допомоги США Україні - це тимчасово пауза, яка пов'язана з подіями в Овальному кабінеті 28 лютого.

4 березня CNN із посиланням на неназваних посадовців повідомляло, що Вашингтон вирішив тимчасово призупинити військову допомогу США Україні, оскільки чиновники Білого дому вимагають від Президента України Володимира Зеленського визнати розрив відносин після п’ятничної суперечки в Овальному кабінеті.

4 березня Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони, керівникам розвідок, дипломатам звʼязатись зі своїми відповідниками в США і отримати офіційну інформацію про ситуацію із військовою допомогою від Америки. 

Павло Башинський

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