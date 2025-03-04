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Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні - американські ЗМІ

Київ • УНН

 • 100276 перегляди

Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через суперечку з Зеленським. Постачання американської військової техніки, включаючи зброю в дорозі та в транзитних зонах, буде тимчасово зупинено.

Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні - американські ЗМІ

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на американські ЗМІ.

Деталі

Зокрема, за інформацією Bloomberg, яке посилається на високопоставленого чиновника з міноборони США, постачання всієї американської військової техніки, яка наразі не перебуває в Україні, буде призупинене, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або в очікуванні в транзитних зонах у Польщі.

США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру. ... Трамп дав вказівку міністру оборони Піту Гегсету виконати паузу

- цитує видання чиновника.

У свою чергу CNN із посиланням на неназваного посадовця Білого дому зазначає, що Трамп ухвалив відповідне рішення через його суперечку з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулою п’ятниці.

Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми

- повідомив співбесідник видання.

Кількома годинами раніше WSJ повідомило, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування продажу нової зброї Україні та розглядає можливість заморожування поставок зброї з резервів США.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо затвердив прискорене надання військової допомоги Ізраїлю на 4 млрд доларів. Рішення передбачає обхід бюрократичних процедур та скасування обмежень на експорт зброї.

росія радіє зовнішній політиці США, яка тепер "збігається" зі світоглядом москви - Politico03.03.25, 04:46 • 142650 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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