Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні - американські ЗМІ

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на американські ЗМІ.

Деталі

Зокрема, за інформацією Bloomberg, яке посилається на високопоставленого чиновника з міноборони США, постачання всієї американської військової техніки, яка наразі не перебуває в Україні, буде призупинене, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або в очікуванні в транзитних зонах у Польщі.

У свою чергу CNN із посиланням на неназваного посадовця Білого дому зазначає, що Трамп ухвалив відповідне рішення через його суперечку з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулою п’ятниці.

Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми