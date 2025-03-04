Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні - американські ЗМІ
Київ • УНН
Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через суперечку з Зеленським. Постачання американської військової техніки, включаючи зброю в дорозі та в транзитних зонах, буде тимчасово зупинено.
Президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на американські ЗМІ.
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Зокрема, за інформацією Bloomberg, яке посилається на високопоставленого чиновника з міноборони США, постачання всієї американської військової техніки, яка наразі не перебуває в Україні, буде призупинене, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або в очікуванні в транзитних зонах у Польщі.
США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру. ... Трамп дав вказівку міністру оборони Піту Гегсету виконати паузу
У свою чергу CNN із посиланням на неназваного посадовця Білого дому зазначає, що Трамп ухвалив відповідне рішення через його суперечку з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулою п’ятниці.
Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми
Кількома годинами раніше WSJ повідомило, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування продажу нової зброї Україні та розглядає можливість заморожування поставок зброї з резервів США.
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