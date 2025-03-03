росія радіє зовнішній політиці США, яка тепер "збігається" зі світоглядом москви - Politico

У неділю кремль привітав зміни у зовнішній політиці США під керівництвом президента Дональда Трампа, заявивши, що американська точка зору зараз "значною мірою збігається" з позицією росії щодо геополітики. Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що останніми тижнями Трамп перевернув політику США щодо України та шукав більш м'якого підходу до російського диктатора володимира путіна, звинувачуючи Президента України Володимира Зеленського у перешкоджанні зусиллям із припинення війни.

Нова адміністрація швидко змінює всі конфігурації зовнішньої політики. Це багато в чому збігається з нашим баченням – заявив у неділю речник кремля дмитро пєсков.

Тим часом міністр закордонних справ рф сергій лавров похвалив Трампа, аплодуючи "здоровому глузду" президента США та "жвавому, людяному характеру" політики MAGA. Він також звинуватив європейців, які згуртувалися навколо Зеленського, у прагненні затягнути війну в Україні.

Ці коментарі прозвучали в той момент, коли європейські лідери намагаються залагодити зростаючий розрив між Києвом і Вашингтоном після того, як зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі в п’ятницю переросла в напружену суперечку - пише видання.

При цьому пєсков також привітав рішення США підтримати проєкт резолюції Організації Об'єднаних Націй, в якій росія не називається агресором у війні в Україні, назвавши це чимось, що раніше було "неможливо уявити".

Нагадаємо

В адміністрації президента США Дональда Трампа вже не впевнені, що їм вдасться змусити росію та Україну припинити війну. Сумніви пов'язані, зокрема, з емоційною розмовою між американським та українським лідерами, що відбулася 28 лютого в Овальному кабінеті.

"путін прийде за вами": сотні протестувальників вийшли на мітинг у Лондоні