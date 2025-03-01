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Білий дім втрачає впевненість щодо можливості припинення війни в Україні

Київ • УНН

 • 42166 перегляди

Адміністрація Трампа висловлює сумніви щодо здатності змусити рф та Україну припинити війну після емоційної розмови з Зеленським. Європейські чиновники намагаються врятувати ситуацію після невдалих переговорів у Білому домі.

Білий дім втрачає впевненість щодо можливості припинення війни в Україні

В адміністрації президента США Дональда Трампа вже не впевнені, що їм вдасться змусити росію та Україну припинити війну. Сумніви пов'язані, зокрема, з емоційною розмовою між американським та українським лідерами, що відбулася 28 лютого в Овальному кабінеті. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter-акаунт (X) репортерки Білого дому Дженніфер Джейкобс.

Деталі

У п'ятницю, 28 лютого Дженніфер Джейкобс в своєму Twitter-акаунті (X) повідомила, що в Білому дому зараз не впевнені, чи зможуть вони вплинути на рф.

Високопоставлені джерела Трампа кажуть мені, що Білий дім зараз не впевнений, чи зможуть вони змусити росіян і українців припинити війну

- йдеться у дописі Дженніфер Джейкобс.

Вона зазначила, що епізод зі спілкування Трампа з президентом України Володимиром Зеленським порушив "питання про те, чи зможе він рухатися вперед до мирної угоди".

Це також викликає питання про те, чи США призупинять допомогу Україні. Але Трамп не прагне зміни режиму в Україні. Жодних дискусій про те, хто в Україні може бути кращим лідером, ніж Зеленський

- написала репортерка.

Крім того, представниця ЗМІ поінформувала, що 28 лютого вдень українські посадовці звернулися до високопоставлених чиновників Білого дому, які "відчайдушно прагнуть повернути угоду в належне русло".

Але це станеться не сьогодні, мені сказали. Трамп не бажає сьогодні далі говорити із Зеленським

- повідомила вона.

Дженніфер Джейкобс зауважила, що держсекретар США Марко Рубіо та радник президента з нацбезпеки Майкл Волтц "зайшли в кімнату Рузвельта, щоб попросити Зеленського піти", і що "Рубіо дав зрозуміти, що будь-які подальші зустрічі сьогодні будуть контрпродуктивними".

За словами кореспондентки, Волтц сказав Зеленському, що він начебто "зробив величезну помилку".

Жодних телефонних розмов між Трампом і путіним не заплановано. Але кілька європейських чиновників дзвонили вищим посадовцям Трампа після того, як Зеленський пішов, запитуючи, як можна врятувати угоду з корисними копалинами

- додала Дженніфер Джейкобс.

Як пише представниця ЗМІ, ще до приїзду Зеленського "були підозри, що вона може розвалитися".

"Оскільки адміністратор Трампа тижнями наполягав на підписанні угоди про корисні копалини на міністерському рівні, а Україна відмовилася. Зеленський хотів гарантій безпеки", - каже Джейкобс.

Вона розкрила думку американських офіційних осіб про те, що переговори з путіним "будуть набагато складнішими, тому сьогодні не вірили, що (переговори з, - ред.) Зеленським були важчими, висуваючи максималістські вимоги, сказали мені джерела".

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 лютого український президент Володимир Зеленський мав зустріч з американським колегою Дональдом Трампом в Білому домі у Вашингтоні. Під час бесіди між лідерами виникла суперечка щодо перспектив підписання мирної угоди та завершення війни в Україні.

Суперечка Трампа із Зеленським: як Україну підтримали світові лідери28.02.25, 21:24 • 173420 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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