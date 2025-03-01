Белый дом теряет уверенность относительно возможности прекращения войны в Украине
Киев • УНН
Администрация Трампа выражает сомнения относительно способности заставить рф и Украину прекратить войну после эмоционального разговора с Зеленским. Европейские чиновники пытаются спасти ситуацию после неудачных переговоров в Белом доме.
В администрации президента США Дональда Трампа уже не уверены, что им удастся заставить Россию и Украину прекратить войну. Сомнения связаны, в частности, с эмоциональным разговором между американским и украинским лидерами, который состоялся 28 февраля в Овальном кабинете. Об этом информирует УНН с ссылкой на Twitter-аккаунт (X) репортера Белого дома Дженнифер Джейкобс.
Детали
В пятницу, 28 февраля Дженнифер Джейкобс в своем Twitter-аккаунте (X) сообщила, что в Белом доме сейчас не уверены, смогут ли они повлиять на рф.
Высокопоставленные источники Трампа говорят мне, что Белый дом сейчас не уверен, смогут ли они заставить россиян и украинцев прекратить войну
Она отметила, что эпизод из общения Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял "вопрос о том, сможет ли он двигаться вперед к мирному соглашению".
Это также вызывает вопросы о том, приостановят ли США помощь Украине. Но Трамп не стремится к смене режима в Украине. Никаких дискуссий о том, кто в Украине может быть лучшим лидером, чем Зеленский
Кроме того, представительница СМИ проинформировала, что 28 февраля днем украинские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам Белого дома, которые "отчаянно стремятся вернуть соглашение в надлежащее русло".
Но это произойдет не сегодня, мне сказали. Трамп не желает сегодня дальше говорить с Зеленским
Дженнифер Джейкобс отметила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц "зашли в комнату Рузвельта, чтобы попросить Зеленского уйти", и что "Рубио дал понять, что любые дальнейшие встречи сегодня будут контрпродуктивными".
По словам корреспондента, Волтц сказал Зеленскому, что он якобы "совершил огромную ошибку".
Никаких телефонных разговоров между Трампом и путиным не запланировано. Но несколько европейских чиновников звонили высшим должностным лицам Трампа после того, как Зеленский ушел, спрашивая, как можно спасти соглашение по полезным ископаемым
Как пишет представительница СМИ, еще до приезда Зеленского "были подозрения, что она может развалиться".
"Поскольку администратор Трампа неделями настаивал на подписании соглашения о полезных ископаемых на министерском уровне, а Украина отказалась. Зеленский хотел гарантий безопасности", - говорит Джейкобс.
Она раскрыла мнение американских официальных лиц о том, что переговоры с путиным "будут намного сложнее, поэтому сегодня не верили, что (переговоры с, - ред.) Зеленским были тяжелее, выдвигая максималистские требования, сказали мне источники".
Напомним
В пятницу, 28 февраля, украинский президент Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. Во время беседы между лидерами возник спор относительно перспектив подписания мирного соглашения и завершения войны в Украине.
Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры28.02.25, 21:24 • 173414 просмотров