Белый дом теряет уверенность относительно возможности прекращения войны в Украине

В администрации президента США Дональда Трампа уже не уверены, что им удастся заставить Россию и Украину прекратить войну. Сомнения связаны, в частности, с эмоциональным разговором между американским и украинским лидерами, который состоялся 28 февраля в Овальном кабинете. Об этом информирует УНН с ссылкой на Twitter-аккаунт (X) репортера Белого дома Дженнифер Джейкобс.

Детали

В пятницу, 28 февраля Дженнифер Джейкобс в своем Twitter-аккаунте (X) сообщила, что в Белом доме сейчас не уверены, смогут ли они повлиять на рф.

Высокопоставленные источники Трампа говорят мне, что Белый дом сейчас не уверен, смогут ли они заставить россиян и украинцев прекратить войну - говорится в заметке Дженнифер Джейкобс.

Она отметила, что эпизод из общения Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял "вопрос о том, сможет ли он двигаться вперед к мирному соглашению".

Это также вызывает вопросы о том, приостановят ли США помощь Украине. Но Трамп не стремится к смене режима в Украине. Никаких дискуссий о том, кто в Украине может быть лучшим лидером, чем Зеленский - написала репортерша.

Кроме того, представительница СМИ проинформировала, что 28 февраля днем украинские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам Белого дома, которые "отчаянно стремятся вернуть соглашение в надлежащее русло".

Но это произойдет не сегодня, мне сказали. Трамп не желает сегодня дальше говорить с Зеленским - сообщила она.

Дженнифер Джейкобс отметила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц "зашли в комнату Рузвельта, чтобы попросить Зеленского уйти", и что "Рубио дал понять, что любые дальнейшие встречи сегодня будут контрпродуктивными".

По словам корреспондента, Волтц сказал Зеленскому, что он якобы "совершил огромную ошибку".

Никаких телефонных разговоров между Трампом и путиным не запланировано. Но несколько европейских чиновников звонили высшим должностным лицам Трампа после того, как Зеленский ушел, спрашивая, как можно спасти соглашение по полезным ископаемым - добавила Дженнифер Джейкобс.

Как пишет представительница СМИ, еще до приезда Зеленского "были подозрения, что она может развалиться".

"Поскольку администратор Трампа неделями настаивал на подписании соглашения о полезных ископаемых на министерском уровне, а Украина отказалась. Зеленский хотел гарантий безопасности", - говорит Джейкобс.

Она раскрыла мнение американских официальных лиц о том, что переговоры с путиным "будут намного сложнее, поэтому сегодня не верили, что (переговоры с, - ред.) Зеленским были тяжелее, выдвигая максималистские требования, сказали мне источники".

Напомним

В пятницу, 28 февраля, украинский президент Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. Во время беседы между лидерами возник спор относительно перспектив подписания мирного соглашения и завершения войны в Украине.

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