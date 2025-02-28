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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Киев • УНН

 • 173414 просмотра

После словесной перепалки между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете, президент Украины досрочно покинул встречу. Политики из разных стран выразили поддержку Украине и ее президенту.

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Политики выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Украине после словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

"Истина проста. россия напала на Украину. россия - агрессор. Украина защищает свою и нашу свободу. Мы с Украиной", - написала президент Молдовы Майя Санду.

Бывший верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что "Трамп и Вэнс устроили позорное шоу". "Мне стыдно за такое поведение. США заслуживают чего-то лучшего. Свободный мир должен поддержать Украину. Я был и остаюсь с Зеленским", - написал Боррель.

Президент Литвы Гитанас Науседа написал, что "Украина никогда не будет идти одна".

Глава делегации Германии в Парламентской ассамблее НАТО, заместитель лидера ХДС (партия Мерца, будущего канцлера Германии) Иоганн Давид Вадепул написал, что сцены из Белого дома шокируют.

"Как можно так ударить ножом в спину президента страны, которая оккупирована? Свободная Европа не предаст Украину", - написал Вадепул.

Высокопоставленный сенатор США Берни Сандерс написал, что "Трамп критикует Зеленского, лидера демократической страны, который мужественно борется с российским империализмом, в то время как он объединяет себя с путиным, диктатором, который начал самую кровавую европейскую войну за 80 лет".

"Извините, президент Трамп. Мы верим в демократию, а не в авторитаризм", - написал Сандерс.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы не одни. 

Американский сенатор-демократ Адам Шифф прокомментировал встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, отметив, что в Овальном кабинете встретились герой и трус, а после встречи герой улетит обратно в Украину.

Премьер-министр Испании Педро Санчес присоединился к списку европейских лидеров, которые выразили поддержку и солидарность Украине. Он опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором говорится о том, что: "Украина, Испания с тобой". 

Дополнение

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".  

Павел Башинский

Павел Башинский

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