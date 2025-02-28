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Суперечка Трампа із Зеленським: як Україну підтримали світові лідери

Київ • УНН

 • 173420 перегляди

Після суперечки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті, президент України достроково залишив зустріч. Політики з різних країн висловили підтримку Україні та її президенту.

Суперечка Трампа із Зеленським: як Україну підтримали світові лідери

Політики висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському та Україні після перепалки з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.

Деталі

"Істина проста. росія напала на Україну. росія - агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми з Україною", - написала президентка Молдови Мая Санду.

Колишній верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що "Трамп і Венс влаштували ганебне шоу". "Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на щось краще. Вільний світ має підтримати Україну. Я був і залишаюся з Зеленським", - написав Боррель.

Президент Литви Ґітанас Науседа написав, що "Україна ніколи не буде йти сама".

Голова делегації Німеччини у Парламентській асамблеї НАТО, заступник лідера ХДС (партія Мерца, майбутнього канцлера Німеччини) Йоганн Давід Вадепул написав, що сцени з Білого дому шокують.

"Як можна так вдарити ножем у спину президента країни, яка окупована? Вільна Європа не зрадить Україну", - написав Вадепул.

Високопоставлений сенатор США Берні Сандерс написав, що "Трамп критикує Зеленського, лідера демократичної країни, який мужньо бореться з російським імперіалізмом, у той час як він об’єднує себе з путіним, диктатором, який розпочав найкривавішу європейську війну за 80 років".

"Вибачте, президент Трамп. Ми віримо в демократію, а не в авторитаризм", - написав Сандерс.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці не одні. 

Американський сенатор-демократ Адам Шифф прокоментував зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, зазначивши, що в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз, а після зустрічі герой полетить назад в Україну.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приєднався до списку європейських лідерів, які висловили підтримку і солідарність Україні. Він опублікував повідомлення в соціальних мережах, в якому йдеться про те, що: "Україно, Іспанія з тобою". 

Доповнення

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".  

Павло Башинський

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