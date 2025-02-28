«Україна, Іспанія з тобою» - Педро Санчес відреагував на події в Білому домі
Київ • УНН
Педро Санчес висловив підтримку Україні після суперечки між Трампом і Зеленським у Білому домі. Прем'єр-міністр Іспанії опублікував повідомлення "Україно, Іспанія з тобою".
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приєднався до списку європейських лідерів, які висловили підтримку і солідарність Україні після суперечки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН.
Він щойно опублікував повідомлення в соціальних мережах, в якому йдеться про те, що: "Україно, Іспанія з тобою".
Доповнення
Після словесної перепалки між Трампом і Зеленським у Білому домі Макрон виступив із заявою. Президент Франції закликав поважати тих, хто бореться від початку конфлікту.