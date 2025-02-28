«Украина, Испания с тобой» - Педро Санчес отреагировал на события в Белом доме
Киев • УНН
Педро Санчес выразил поддержку Украине после спора между Трампом и Зеленским в Белом доме. Премьер-министр Испании опубликовал сообщение «Украина, Испания с тобой».
Премьер-министр Испании Педро Санчес присоединился к списку европейских лидеров, которые выразили поддержку и солидарность Украине после спора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Он только что опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором говорится о том, что: "Украина, Испания с тобой".
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После словесной перепалки между Трампом и Зеленским в Белом доме Макрон выступил с заявлением. Президент Франции призвал уважать тех, кто борется с начала конфликта.