В воскресенье кремль приветствовал изменения во внешней политике США под руководством президента Дональда Трампа, заявив, что американская точка зрения сейчас "в значительной степени совпадает" с позицией России по геополитике. Об этом говорится в материале Politico, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в последние недели Трамп перевернул политику США в отношении Украины и искал более мягкого подхода к российскому диктатору владимиру путину, обвиняя Президента Украины Владимира Зеленского в препятствовании усилиям по прекращению войны.

Новая администрация быстро меняет все конфигурации внешней политики. Это во многом совпадает с нашим видением - заявил в воскресенье спикер кремля дмитрий песков.

Тем временем министр иностранных дел рф сергей лавров похвалил Трампа, аплодируя "здравому смыслу" президента США и "живому, человечному характеру" политики MAGA. Он также обвинил европейцев, сплотившихся вокруг Зеленского, в стремлении затянуть войну в Украине.

Эти комментарии прозвучали в тот момент, когда европейские лидеры пытаются уладить растущий разрыв между Киевом и Вашингтоном после того, как встреча Трампа и Зеленского в Белом доме в пятницу переросла в напряженный спор - пишет издание.

При этом песков также приветствовал решение США поддержать проект резолюции Организации Объединенных Наций, в которой россия не называется агрессором в войне в Украине, назвав это чем-то, что раньше было "невозможно представить".

Напомним

В администрации президента США Дональда Трампа уже не уверены, что им удастся заставить россию и Украину прекратить войну. Сомнения связаны, в частности, с эмоциональным разговором между американским и украинским лидерами, состоявшимся 28 февраля в Овальном кабинете.

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