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"путін прийде за вами": сотні протестувальників вийшли на мітинг у Лондоні

Київ • УНН

 • 41815 перегляди

Сотні людей вийшли на мітинг біля резиденції британського прем'єра з українськими прапорами та плакатами. Протестувальники розмістили великий банер із попередженням про загрозу від путіна після падіння України.

"путін прийде за вами": сотні протестувальників вийшли на мітинг у Лондоні

Сотні людей вийшли на протест біля резиденції прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт у Лондоні, де розпочався запланований мітинг. Учасники акції на знак підтримки України співають національний гімн, демонструючи солідарність із країною.

Про це пише Sky News, передає УНН.  

Мітинг відбувся на тлі міжнародного саміту з питань безпеки, який проходить в Ланкастер-хаусі, де зустрічаються світові лідери. Протестувальники несли великі українські прапори та плакати з меседжами: "Війна в Україні не завершена! Український мітинг. Світ, прокидайтесь!" та "Російське полон убиває".

На одній зі стін було розміщено банер довжиною кілька метрів, на якому було написано: 

Коли впаде останній український солдат, путін прийде за вами, пані та панове!

Протестувальники активно підтримували виступи, а жінка через мегафон неодноразово вигукувала "Дякуємо, Британіє!", на що натовп відповідав те саме.

Нагадаємо

Тисячі протестувальників зібралися біля російського посольства в Лондоні, щоб підтримати Україну на тлі зростання напруженості між США і Україною. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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