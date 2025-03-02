"путін прийде за вами": сотні протестувальників вийшли на мітинг у Лондоні
Київ • УНН
Сотні людей вийшли на мітинг біля резиденції британського прем'єра з українськими прапорами та плакатами. Протестувальники розмістили великий банер із попередженням про загрозу від путіна після падіння України.
Сотні людей вийшли на протест біля резиденції прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт у Лондоні, де розпочався запланований мітинг. Учасники акції на знак підтримки України співають національний гімн, демонструючи солідарність із країною.
Про це пише Sky News, передає УНН.
Мітинг відбувся на тлі міжнародного саміту з питань безпеки, який проходить в Ланкастер-хаусі, де зустрічаються світові лідери. Протестувальники несли великі українські прапори та плакати з меседжами: "Війна в Україні не завершена! Український мітинг. Світ, прокидайтесь!" та "Російське полон убиває".
На одній зі стін було розміщено банер довжиною кілька метрів, на якому було написано:
Коли впаде останній український солдат, путін прийде за вами, пані та панове!
Протестувальники активно підтримували виступи, а жінка через мегафон неодноразово вигукувала "Дякуємо, Британіє!", на що натовп відповідав те саме.
Нагадаємо
Тисячі протестувальників зібралися біля російського посольства в Лондоні, щоб підтримати Україну на тлі зростання напруженості між США і Україною.