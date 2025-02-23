Тисячі протестувальників у Лондоні вийшли на підтримку України: фотоподробиці
Київ • УНН
Біля російського посольства в Лондоні зібралися тисячі демонстрантів для підтримки України. Акція відбулася напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф, 67% британців підтримують перемогу України.
Тисячі протестувальників зібралися біля російського посольства в Лондоні, щоб підтримати Україну на тлі зростання напруженості між США і Україною. Про це інформує УНН із посиланням на видання Daily Mail.
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Зазначається, що в суботу, 22 лютого тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Лондона, щоби висловити солідарність з Україною.
Зупиніть росію, зупиніть війну" та "росія — терористична країна". Інші демонстранти тримали плакати з написом "Окупація — це не мир! Не зрадьте Україну!" та "Трамп, Маск і путін заперечують правду
Як пише видання, це відбулося на тлі того, що в понеділок розпочнеться четвертий рік смертоносного конфлікту, спровокованого повномасштабним вторгненням росії в Україну 24 лютого 2022 року.
За інформацією Daily Mail, за останній тиждень напруженість зросла, "оскільки президент Зеленський зустрівся з офіційними особами США, щоб спробувати визначити шлях до миру".
Я не українець, але я усвідомлюю велику небезпеку, в якій вони знаходяться. Ми не можемо їх покинути, Велика Британія зобов’язана виступити на боці України
Видання повідомляє, що британська громадська підтримка України залишається сильною - 67% опитуваних кажуть, що вони хочуть, аби Україна виграла війну.
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