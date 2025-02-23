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Тисячі протестувальників у Лондоні вийшли на підтримку України: фотоподробиці

Тисячі протестувальників у Лондоні вийшли на підтримку України: фотоподробиці

Київ • УНН

 • 66550 перегляди

Біля російського посольства в Лондоні зібралися тисячі демонстрантів для підтримки України. Акція відбулася напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф, 67% британців підтримують перемогу України.

Тисячі протестувальників зібралися біля російського посольства в Лондоні, щоб підтримати Україну на тлі зростання напруженості між США і Україною. Про це інформує УНН із посиланням на видання Daily Mail.

Деталі

Зазначається, що в суботу, 22 лютого тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Лондона, щоби висловити солідарність з Україною.

Зупиніть росію, зупиніть війну" та "росія — терористична країна". Інші демонстранти тримали плакати з написом "Окупація — це не мир! Не зрадьте Україну!" та "Трамп, Маск і путін заперечують правду

- скандували учасники акції протесту.

Як пише видання, це відбулося на тлі того, що в понеділок розпочнеться четвертий рік смертоносного конфлікту, спровокованого повномасштабним вторгненням росії в Україну 24 лютого 2022 року.

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За інформацією Daily Mail, за останній тиждень напруженість зросла, "оскільки президент Зеленський зустрівся з офіційними особами США, щоб спробувати визначити шлях до миру".

Я не українець, але я усвідомлюю велику небезпеку, в якій вони знаходяться. Ми не можемо їх покинути, Велика Британія зобов’язана виступити на боці України

- сказав Мартін Вінсент, учасник мітингу.

Видання повідомляє, що британська громадська підтримка України залишається сильною - 67% опитуваних кажуть, що вони хочуть, аби Україна виграла війну.

Нагадаємо

У Бостоні близько 1000 людей провели сніговий марш при мінусовій температурі. Протестувальники у Флориді та Каліфорнії виступили проти політики Трампа та призначення Маска головою DOGE.

"Загроза здоров’ю нації": у США кількасот федеральних службовців вийшли на мітинг проти свого звільнення20.02.25, 09:27 • 20873 перегляди

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