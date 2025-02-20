Сотні американців вийшли на мороз на вулиці міст, щоб протестувати проти Трампа та Маска

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Київ • УНН

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У Бостоні близько 1000 людей провели сніговий марш при мінусовій температурі. Протестувальники у Флориді та Каліфорнії виступили проти політики Трампа та призначення Маска головою DOGE.

У Флориді та Каліфорнії місцеві ЗМІ повідомляли про сотні протестувальників, які проводили акції протесту "Не мій День президентів".Мітинги засуджували пана Трампа та радника мільярдера Ілона Маска, голову Департаменту ефективності уряду Білого дому, відомого як DOGE.

Передає УНН із посиланням на Los Angeles Times та CBS.

В Бостоні при температурі нижче нуля, майже 1000 людей пройшли сніговим маршем від Капітолію штату до мерії, скандуючи "Ілон Маск має піти" та "У День Президента немає королів!" 

Деякі були одягнені в одяг у стилі Війни за незалежність, несли плакати на кшталт "Це переворот" і "Боягузи вклоняються Трампу, патріоти вставайте". На одному знаку було зображено дядька Сема, який каже "Я хочу, щоб ти чинив опір".

У Флориді та Каліфорнії місцеві ЗМІ повідомили, що сотні демонстрантів вийшли на акції протесту під гаслом "Не мій день президента".

Останні акції протесту, названі Рухом 50501 "Королів немає", відбулися менш ніж через два тижні після аналогічної загальнонаціональної події 5 лютого, яка зібрала учасників у десятках міст по всій країні.

Нагадаємо

Сотні федеральних службовців провели мітинг біля Міністерства охорони здоров'я США проти скорочень у галузі. Протестувальники критикують політику керівника Департаменту урядової ефективності та виступають за захист наукових досліджень.

УНН повідомляв, що на початку лютого 2025 року, у США пройшли масштабні демонстрації проти перших дій нової адміністрації Трампа та призначення Маска. Протестувальники виступили проти імміграційної політики, обмеження прав та доступу до конфіденційних даних.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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